Este martes será el día en que se revise y vote la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, instancia que se dará en el Senado y que contará con tres diputados que se encargar de exponer el libelo acusatorio.

Una de las representantes de la Cámara Baja será la parlamentaria Gael Yeomans (CS), quien analizó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM cómo se vendrá la extensa jornada en el Congreso.

La legisladora se refirió a los 29 votos que se necesitan para que la acusación sea aprobada, lo que implica que se requiere un mínimo de cinco sufragios de parte de senadores oficialistas. Ante esto, Yeomans pidió que “se tenga consideración la exigencia que la ciudadanía le va a plantear a la máxima autoridad de la nación de aquí en adelante”.

Lee también: Senador Ossandón a un día de la acusación constitucional contra pdte. Piñera: “No me va a temblar la mano”

“Creo que la importancia de definir políticamente acá en el Senado ese estándar es mucho más relevante que hacer una defensa irracional simplemente por ser parte del oficialismo. Yo esperaría que el voto sea a conciencia de lo que queremos para el país. La crisis que estamos viviendo de legitimidad de las instituciones, gran parte es responsabilidad de este presidente”, agregó.

Desde el gobierno han criticado el libelo y acusaron “interés electoral” de parte de los congresistas. Incluso, el vocero, Jaime Bellolio, apuntó a que ésta se basa en “hechos falsos y conjeturas”.

Al respecto, Yeomans señaló que “hace rato he visto declaraciones que no dan el ancho para ser un ministro de Estado. Creo que la reflexión va en revisar hechos y la argumentación de fondo. Ayer me junté con organizaciones de la zona, donde las implicancias del proyecto Dominga no solamente tienen que ver con el ecosistema, sino que con lugares de trabajo y la pesca artesanal”.

Lee también: Director de Comunicaciones de la Segegob descartó vínculos del gobierno con documental difundido por Larroulet

Posteriormente, la diputada de Convergencia Social recalcó que la extensa intervención de Jaime Naranjo la semana pasada, que duró más de 15 horas, fue porque “no había otra”.

“Hay que tener en consideración que, si esperamos que un presidente utilice su cargo para influir políticamente a favor de sus negocios, ¿esperamos que los senadores terminen acogiendo eso? La declaración de Bellolio ni siquiera se hace cargo de votar telemáticamente”, añadió.

Los otros representantes de la Cámara Baja que acompañarán a Yeomans en el análisis de la acusación constitucional serán Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC).