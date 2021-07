El tema de las horas extras en los municipios sigue generando una preocupación importante en el manejo de la administración pública. Una investigación a municipalidades arrojó que funcionarios declararon haber trabajado 11 horas diarias sin descansos ni fines de semana libres durante 17 meses. CHV Noticias revisó las horas extraordinarias de las municipalidades de Las Condes, Maipú, Providencia y Santiago. Por ejemplo, en Las Condes, el monto de horas extras, en el período descrito anteriormente, superó los $8.600 millones. El administrador municipal de dicha comuna, Juan Ignacio Jaramillo, sostuvo que “por ley puedes destinar máximo el 42% de los ingresos a gastos en personal, nosotros somos la municipalidad con menos porcentaje en gasto personal”. Sin embargo, en la investigación de CHV Noticias, se descubrió que un funcionario que cumple labores administrativas en el departamento de Administración y Finanzas, alcanzó en los 17 meses analizados un promedio de 167 horas extraordinarias por mes, entre diurnas y nocturnas. “No me voy a referir si es un exceso o no, porque todo está en revisión”, decretó Jaramillo. En Maipú, el encargado de matricería de Smapa recibió entre enero 2020 y mayo 2021 más de $37 millones en horas extras. Durante los 17 meses analizados, alcanza las 128 horas extraordinarias trabajadas, 90 de ellas nocturnas y festivas. El alcalde recientemente electo de la comuna, Tomás Vodanovic, acusó que “desde enero hasta esta fecha, el municipio ha gastado más de un millón de dólares en horas extras, es algo que nos preocupa desde lo financiero y hemos visto que muchas no son justificadas”. Del mismo modo, Vodanovic dijo que han detectado cobros de horas extras de personas con teletrabajo, algo cuestionado por Contraloría. En Providencia, el municipio ha gastado $4.390.166.748 en horas extras. CHV Noticias consultó a la Municipalidad de Providencia, pero se negaron a hablar del tema. Finalmente, en Santiago, la alcaldesa electa, Irací Hassler, declaró que “hemos recogido la comunicación de Contraloría que se encuentra realizando una auditoria a nuestro municipio, particularmente al trabajo de honorarios y de horas extras. Por tanto, estamos muy atentas a la espera de esta comunicación”. Rafael Pizarro, jefe de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), explicó que “lo que ha ocurrido en muchos servicios públicos es que se ha exagerado el uso de este recursos, pudiendo incluso uno pensar de que hay problemas de manejo y gestión que son serios”.