A tres días del cierre de la investigación por el caso de Antonia Barra, Gendarmería allanó la celda del imputado por abuso sexual y violación, Martín Pradenas. En la operativa, se incautaron pendrives y tarjetas de memoria. Tras el hecho, Pradenas se negó a declarar y recibió una sanción disciplinaria por falta grave. El coronel Sebastián Urra, inspector operativo de Gendarmería, indicó que “los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público”. La familia de la víctima solicitó que los elementos encontrados fuesen periciados, pero la Fiscalía no acogió la petición. “Es importante si la prueba contiene material que sirva a la investigación. Si no la sometemos a la pericia de laboratorio, no vamos a saber qué pasó. Para nosotros es muy importante periciarlos”, manifestó el padre de Antonia, Alejandro Barra.