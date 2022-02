Luego del grave incidente en el que un funcionario del Geopark de Las Vizcachas, Puente Alto, no se alcanzó a soltar de un parapente y voló varios metros afirmado solo de las correas, se supo que no ha sido la única falta que ha ocurrido en el recinto. Según pudo consignar CHV Noticias, el pasado 24 de enero una joven quedó con graves heridas, hematomas y líquido en sus piernas luego de chocar de frente con un poste del alumbrado. De acuerdo a las declaraciones de su abuela, el golpe fue tan fuerte que quebró la construcción. En ese sentido, denunció que la empresa no se ha hecho responsable de lo sucedido y que cuando fue directamente a presentar un reclamo, hicieron caso omiso. Tras eso, nuestro medio intentó tener la versión de los hechos del recinto, sin embargo, se negaron a dar declaraciones. Además, todas las empresas que prestan estos servicios deben estar registrados en el Sernatur, una condición que tampoco cumple este parque.