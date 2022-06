La gran estafa al ex presidente Frei: El escándalo judicial que remece a la familia

El próximo primero de julio será formalizado Nicolás Frei, sobrino del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el marco de la investigación del millonario fraude cometido en contra del ex mandatario por su propio hermano Francisco Frei. Hoy su hijo es quien está en la mira de la justicia al igual que una decena de notarios que habrían participado de un gran plan defraudatorio que hoy tiene al ex mandatario no sólo bajo amenazas de remate, sino que también enfrentando un profundo quiebre familiar. La cronología del caso con detalles inéditos en el siguiente reportaje de Carolina Vera.