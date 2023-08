¿Poliamor en Gran Hermano Chile? Raimundo se deja querer entre Coni y Fran

Desde su llegada a Gran Hermano, Raimundo Cerda acaparó varias miradas entre sus compañeras y compañeros de encierro. Pero con el pasar de los días, han sido Constanza Capelli y Francisca Maira con quienes ha formado un lazo de mayor cercanía.

Y es que su simpatía, atractivo físico y habilidades con la limpieza han sido características suficientes para que el ingeniero se convierta en todo un rompecorazones dentro del encierro, instancia que ha aprovechado para sacar su lado más coqueto.

Pero el jugador aún no se complica ni se compromete oficialmente en sus intenciones amorosas, mientras tanto se deja querer entre los brazos de sus compañeras. ¿Nacerá el poliamor en Gran Hermano Chile?

Conexión con Fran

Aunque en los primeros días de la llegada del joven a la casa más famosa del mundo fingieron no conocerse, luego salió a la luz que efectivamente Cerda y Maira tenían un lazo y se conocían desde afuera.

Eso permitió que la confianza creciera rápidamente, lo que los llevó a compartir una romántica cena luego de un extenuante desafío que el joven superó. Desde entonces se les ha visto compartiendo románticos momentos con mayor frecuencia, tanto así como cariños matutinos o caricias nocturnas en la cama.

Sin embargo, no todo ha sido tan fácil, pues Cerda también se ha hecho el esquivo con Fran. Incluso en una ocasión se resistió a darle un beso y esta tuvo que explicarle que “no voy a hacer nada que tú no quieras, me gusta huev…”.

¿Amistad o reales posibilidades con Coni?

Con Coni las cosas han sido diferentes, pues su relación inició como una amistad, aunque con el pasar de los días los dos han ido mostrándose más coquetos con comentarios y muestras de afecto físicas, masajes incluidos.

Capelli no ha perdido tiempo y desde un inicio destacó las cualidades físicas de su compañero, cuando le envió un mensaje a Sebastián. “Es rico este cabro… Solamente porque te tengo respeto y lealtad no me lo como con papas fritas”, aseguró.

Al parecer en esta pasada, el poder está en manos de la bailarina, pues ella misma habló con Jennifer sobre las opciones que tendría de tener un romance con Raimundo.

