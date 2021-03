Fue un accidente que causó la muerte de seis personas, y este 26 de marzo, se llevará a cabo el inicio del juicio contra los presuntos responsables del suceso: el conductor, el mecánico y el dueño de la empresa Línea Azul. Este hecho, ocurrido en 2019, dejó al descubierto una serie de irregularidades por parte de esta compañía de transportes, y es que “el bus venía con la patente clonada, desperfectos mecánicos graves (…). Esto fue un crimen, a mi hija la mataron”, dijo Leslie Ceballos, madre de Florencia de 9 años, quien perdió la vida en el accidente junto a su abuela paterna. Y tal como ella asegura, dentro de las investigaciones del caso se logró acreditar que la máquina no tenía autorización del Ministerio de Transportes para transitar y trasladar pasajeros. Y según consta en la audiencia de formalización, la empresa usó datos de otros vehículos similares para adulterar la patente, el permiso de circulación, el seguro obligatorio, entre otros documentos. Incluso, un mes antes del accidente, sacaron la revisión técnica con estos datos falsificados, en un proceso que demoró solo 10 minutos. De acuerdo con los informes de las pericias, el vehículo no contaba con una mantención periódica, los cinturones no cumplían con su función, el bus tenía el sistema de navegación alterado y los neumáticos gastados. Actualmente, solo el dueño de la empresa se mantiene en prisión preventiva por el delito de homicidio con dolo eventual, aunque su defensa aseguró que presentarán nuevos antecedentes que justificarían la presunta inocencia del imputado.