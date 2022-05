Guardia manco frustró millonario asalto en aeropuerto: “Si no afrontaba, entonces no servía para esto”

El 15 de diciembre de 2021, una banda altamente organizada y vestidos con ropa de Latam, estuvo cerca de robar US$11,2 millones provenientes de Miami, desde la loza del Aeropuerto de Santiago.

El plan se frustró por un error, los asaltantes no contaban con el proceder del guardia, Francisco, quien fue maniatado y amedrentado. “No me podía mover, estaba acostado bajo de la mesa”, señaló a CHV Noticias.

Sin embargo, Cristián Garrido, gerente de operaciones de Ícaro, explicó cuál fue la maniobra que frustró el asalto. “A nuestro guardia le faltaba la mano por lo tanto cuando lo amarraron el zafó la mano”, contó.

Por su parte, su madre, Teresa Díaz, señaló que “él pudo haber perdido la vida por algo que ni siquiera le pertenecía”.

En este contexto, Francisco contó que a pesar de estar cerca de 45 minutos maniatado y tras haber recibido varios golpes, una vez que quedó solo, se pudo sacar las amarras y dar cuenta de lo que estaba sucediendo a través de una radio de seguridad.

“Me dolía tanto la mano que ya no la sentía”, no obstante, pudo tocar el botón para dar cuenta a la Policía de Investigaciones.

Su familia explicó que, a pesar de las dificultades que trajo a su vida el no tener una mano, es considerado como un héroe por todo lo que realizó ese día. “Si yo no afrontaba, entonces yo no servía para esto. Guardia hasta la muerte”, finalizó.