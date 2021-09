El pasado martes, el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a la pena de 15 años de presidio efectivo a Kevin Rivera Flores, acusado como autor de homicidio calificado en grado de frustrado en contra de su pareja, a quien intentó asesinar en la comuna de Pudahuel el pasado 17 de septiembre de 2019. Un día antes del hecho, la víctima acordó juntarse con Rivera para entregarle un supuesto regalo. De esta manera, el detenido la invitó a un sitio solitario donde le propinó más de 20 apuñaladas con un arma blanca tipo cuchillo, luego que le pidiera cerrar los ojos para entregarle el presunto obsequio. A casi dos años del hecho, la víctima entregó su relato por primera vez a CHV Noticias: “Me empezó a enterrar el cuchillo en la cabeza, cara, espalda y en las manos. Siempre le hablaba, le decía ‘date cuenta lo que estás haciendo, por qué me lo estás haciendo. No me lo merezco’ y él seguía”, señaló. Asimismo, refirió a las consecuencias físicas y psicológicas que tuvo este ataque en su vida: “No me puedo apretar muy fuerte los dedos porque me duelen. Es un dolor insoportable que, aunque sea algo chiquitito, me duele tanto que me dan ganas de llorar (…) Pasa alguien caminando rápido al lado mío me da miedo, siento que me van a atacar”.