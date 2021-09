Luz Pacheco se desempeñó como ex concejala del municipio de Vitacura, y actualmente es clave en la investigación que apunta una serie de irregularidades presuntamente cometidas por el ex jefe comunal, Raúl Torrealba, ya que fue la primera en alzar la voz sobre este tema. El ex alcalde es acusado de recibir durante los últimos tres años, sobres mensuales no justificados con $5 millones cada uno. Al respecto, y en conversación con CHV Noticias, Pacheco manifestó que la situación es lamentable. Un caso que pudo salir a la luz gracias a un trabajo colaborativo, ya que “jamas habría podido llegar a conocer los detalles si no es con la ayuda que recibí de otros funcionarios”, dijo. Su inquietud pasaba por la Corporación Vitadeportes, que recibía subvenciones del municipio pero también tenía otros ingresos externos. Así, asegura, que si bien rendían los gastos de la subvención, no se sabía qué pasaba con estos otros dineros. “Todo lo que yo discutía, era que me dijeran qué otros fondos tenían de ingreso por otros lados, de manera de descontar eso y que nosotros pudiésemos contar con otros recursos. Y eso nunca se me dio”, constató la ex concejala.