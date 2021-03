Por primera vez y en exclusiva para CHV Noticias entregó su testimonio el padre de la adolescente que protagonizó lo que ha sido uno de los crímenes más violentos que involucren a una menor de edad en nuestro país. Tomás Acevedo Olea, un joven scout de 17 años oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, murió desangrado en un sitio eriazo el 27 de julio de 2019 tras ser apuñalado más de 300 veces, en un homicidio supuestamente planificado por Ulises Labrín de 23 años y su polola de 14, una compañera de colegio y amiga de Tomás. “Saber que tu hija, que recién había cumplido 15 años, iba a ir presa, es terrible. Yo también me imagino cómo estará la señora por su hijo fallecido, mi hija en la cárcel, es terrible”, afirmó el papá de la menor. La menor conoció a Ulises Labrín en un viaje a Santiago donde solían reunirse en grupos de baile. Comenzaron una relación que terminó meses después con la muerte de Tomás y ambos formalizados por homicidio calificado. Según la defensa de ambos, todo se trataría de una venganza por un supuesto abuso que sufrió la menor por parte de Tomás. Pero declaraciones de testigos, que serán presentadas en el juicio este 10 de mayo, aseguran que la menor con Tomás tenían una relación informal. “Mi hija dice que se la violó, ella fue a buscar una guía y se la violó”, agregó el padre, quien reconoce que no sabe por qué el hecho no fue denunciado en su momento.