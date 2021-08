“Estaba en el paradero y escuché a mi pareja que me gritó ‘cuidado guatona’. Me di vuelta y el auto ya estaba encima mío”, relata Franchesca Martínez, quien con dolor recuerda lo sucedido la tarde del martes mientras esperaba locomoción en Recoleta, momento en que de la nada, y por culpa de un irresponsable conductor que manejaba ebrio, fue atropellada junto a otras personas. “Me pegué en la cabeza, tengo cinco puntos por dentro y ocho por fuera, tengo mi cara deforme”, dice. La víctima junto a su pareja, trabajan en el comercio ambulante, y ahora está desesperada porque sus lesiones la obligarán a estar en reposo al menos un mes. “Apenas me paro de la cama, me mareo y me dan náuseas”, añade Franchesca. Dentro del Hospital San José le realizaron diversos procedimientos para observar posibles secuelas, fue dada de alta y dice que ni siquiera le dieron medicamentos para el dolor. Gastos derivados de una atención medica que expertos aseguran no son cubiertos por los seguros si el conductor maneja bajo los efectos del alcohol. Por lo que hay que llevar a juicio al imputado para que responda por los daños.