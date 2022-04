Habló sujeto que agredió a trabajadores en ferretería: Vecinos presentaron denuncia formal

Esta semana se viralizó un registro en el que se muestra cómo un hombre agredió con un palo a unos trabajadores extranjeros en una ferretería ubicada en el sector de 10 de julio con Santa Elena. El agresor es un vecino que tiene una plaza de estacionamiento que se vio bloqueada por las personas que acuden al local. Molesto, se acercó a pedir que movieran los vehículos, por medio de amenazas. Sin embargo, esta no sería la primera vez en que el hombre actúa de manera violenta. “El problema que tuvimos con el señor se ha repetido muchas veces con casi todo el sector”, expresó uno de los empleados. Por su parte, Nicolás García, el protagonista del video, se refirió a lo sucedido en conversación con CHV Noticias, donde señaló que “no me pidas más calma. Yo creo que ni el más lerdo conserva la calma y es ahí donde vengo a buscar el famoso palo y lo persigo por dentro del local porque nunca fue capaz de enfrentarme, arrancaba”. Además que “eso que ven en la pantalla no soy yo”. A pesar de ello, otros ferreteros insisten en que su manera de reaccionar es violenta y que por eso presentaron la denuncia formal por este caso.