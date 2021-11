Con información de Alejandro Vega

Un completo vuelco dio el caso del inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Hans Kay, quien acusó un montaje en la institución tras asegurar haber recibido un disparo por parte de uno de sus compañeros.

Los hechos datan de 2017, cuando el funcionario se desempeñaba como miembro de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI.

En el cumplimiento de su labor, el 10 de marzo del 2017 realizó el que sería su último operativo. Concurrió junto a su equipo hasta Alto Hospicio para detener a Rodrigo González, quien portaba un bolso con cuatro kilos de pasta base.

Según su relato, escuchó y vio a su compañero, el inspector Javier Vidal Isla, percutar tres disparos mientras perseguían al narcotraficante. En ese contexto, al ingresar a un domicilio, Kay logró reducir al individuo buscado y momentos después sintió el impacto de la bala que lo hirió. “Me dispararon por la espalda”, sostiene, convencido de que fue Vidal, quien estaba detrás de él, el que le disparó.

Tras ser herido, el efectivo policial quedó en el piso de la vivienda, mientras que González escapó y Vidal salió a buscarlo. En su auxilio salió la esposa de González, quien le ayudó a pedir apoyo a sus compañeros.

Después que sus colegas finalmente lo trasladaran al hospital de Alto Hospicio, la víctima reconoce que nunca perdió la conciencia, por lo que pudo escuchar cómo sus compañeros supuestamente se ponían de acuerdo para contar la versión de que un tercero fue el autor de los disparos.

“Estaba con los ojos cerrados, me habían quitado toda la ropa y como dejé de pedir ayuda, me taparon con una sábana blanca, me taparon la cara y el cuerpo completo, pensaron que quizás había muerto, pero escucho que mi jefe de grupo, el señor Manuel Román Barahona, le dice a Cortés que hay que decir que fue un hueón del segundo piso el que me disparó”, explica Kay.

La versión de Vidal Isla

El aludido, Vidal Isla, declaró que estaban siendo víctimas de un ataque por parte de un sujeto ubicado en un balcón a unos metros de donde estaba junto a Kay.

“Desenfundo mi arma de servicio y apunto a este sujeto, efectuando dos disparos hacia su persona, para luego moverme un poco hacia el domicilio del sujeto, donde nuevamente efectúo un disparo y este tipo realiza un pequeño salto ingresando al interior del inmueble desde el segundo piso, perdiéndolo de vista”, contó en ese entonces.

Cuatro horas más tarde, la agrupación MT0, que pertenece a la misma Brianco, le mostraría al inspector Vidal una foto de Oriel Vergara, al que reconoció como el supuesto francotirador.

Vergara fue imputado por el homicidio frustrado de Kay y quedó en prisión preventiva tras una serie de pruebas que se mostraron en su contra. Incluso el fiscal antidrogas, Carlos González, quien le reconoció a la propia víctima por WhatsApp que la bala pudo provenir del inspector Vidal, lo apuntaba como el culpable.

¿Montaje?

Sin embargo, el vuelco en el caso vendría casi cinco años después con el análisis de las evidencias, entre ellas las pericias a la herida del inspector afectado, que eran consistentes con un disparo de corta distancia: a menos de 80 centímetros.

Eso, sumado a una reconstitución de escena, declaraciones cruzadas e incluso la desaparición de la polera que Kay usaba al momento del suceso, hicieron que el tribunal tomara la determinación de que el caso terminara sin culpables.

Finalmente, tras pasar casi cinco años tras las rejas, este miércoles Vergara fue absuelto por la Fiscalía.

Tras la resolución, la víctima continúa individualizando como autor del disparo a su colega, el inspector Javier Vidal Isla, quien en el juicio oral participó como testigo y nunca fue investigado.

En agosto de este año Kay incluso se reunió con la madre de Vergara para pedirle disculpas por el actuar de la PDI. “Mis colegas me traicionaron, me dispararon por la espalda y me dejaron botado. Su hijo no fue el que me disparó. El único sujeto que disparó fue mi colega, Javier Vidal”, le dijo en ese entonces.

¿En qué quedará el caso? Eso solo la justicia lo dirá. Por ahora, la versión de Kay, quien acusa un montaje de la PDI, se seguirá contraponiendo con la de sus compañeros, que apuntan como culpable a un sujeto que fue liberado por inconsistencias en la investigación.