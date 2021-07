En entrevista con CHV Noticias, la vicepresidenta ejecutiva de Fedetur explicó por qué el gremio turístico considera "arbritario" y "discriminatorio" el nuevo plan del gobierno. "Esta medida no favorece a la actividad turística. No está yendo en apoyo de las empresas, a lo largo de todo el país, que están tratando de operar, que quieren volver a reactivarse, porque con esto no van a llegar turistas extranjeros", explicó.