Diputada Helia Molina y presunta colusión en precios de alimentos: “No hay que ser demasiado listo para sospechar”

“No es inflación. Es colusión”. Ese fue el mensaje con el que diputados de la bancada del PPD e independientes solicitaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una investigación por eventual colusión en el alza de alimentos esenciales. Al respecto, la parlamentaria Helia Molina afirmó en Contigo CHV Noticias AM que “tenemos testimonios de funcionarios de supermercados que nos han comentado cómo hay bodegas llenas de alimentos. No hay que ser demasiado listo para poder sospechar que puede haber un nivel de acaparamiento y colusión”. Sin embargo, aclaró que esto no es un acusación, debido a que no tienen pruebas contundentes.