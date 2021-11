Continúa la búsqueda de Patricio Muñoz, hombre de 31 años que visto por última vez el 22 de julio pasado en el cerro Panul de La Florida, para luego desaparecer misteriosamente sin dejar ningún rastro.

Durante estos días, hubo nuevos hallazgos por parte de la PDI que podrían entregar antecedentes claves en la investigación.

La hermana del joven, Javiera, afirmó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que ha recibido llamados de personas que dicen haberlo visto en el norte o en el sur. “(Es) algo que me imagino debe haber ocurrido con otras desapariciones de este tipo. Hace poco encontraron a alguien en Puente Alto muy similar a ‘Pato’ y también me lo informaron”, expuso.

Si bien señaló que no tiene claridad si esos llamados son con buenas intenciones o de “gente malintencionada”, aclaró que “las energías hoy están orientadas a revisar de nuevo la carpeta, seguir algunas líneas de informaciones que tiene la PDI en este momento que consiguió la familia y que con más calma hemos podido revisar. Queremos dilucidar de una vez por todas que pasó con mi hermano”.

“Hay información muy importante que yo he conocido ahora que he dejado de subir el cerro casi todos los días. Eso me hace pensar otras cosas”, señaló la familiar, quien apuntó a que no hará comentarios respecto a si podría haber participación de terceros, debido a que no pretende entorpecer la investigación.

Vestimenta encontrada

La semana pasada, la propia familia confirmó que la PDI está indagando en una vestimenta encontrada en el cerro, aunque todavía no hay claridad sobre si la ropa y otros objetos analizados pertenecen a Patricio Muñoz.

“Todavía no tenemos los resultados de estas vestimentas que se mandaron a analizar. Espero que sean resultados positivos, (aunque) yo no he visto la ropa. Entiendo que eso demora y hubo unos temas de contaminación con respecto al tema de los laboratorios. Ojalá tener rápido los resultados para descartar esto o continuar con otras pistas”, dijo Javiera.

Finalmente, indicó que han tratado de revisar la mayor parte del cerro que se pueda, pero que “no hemos revisado ni un tercio”, debido a lo amplio que es y a todas las salidas que el Panul tiene.

“Con toda la información que hemos recopilado y la gente que ha declarado, no tenemos que el ‘Pato’ sale. Solamente ingresa y no baja. Se revisaron las cámaras de 40 días aproximadamente y no salió”, sentenció.