Uno de los escritores más exitosos en nuestro país vivió un nostálgico viaje. Hernán Rivera Letelier volvió este miércoles a su amada pampa nortina para presentar una película que fue inspirada en una de sus historias. El hombre es un pampino de corazón que ha publicado 20 novelas, algunas de ellas superventas. Actualmente, lleva cerca de nueve años viviendo con parkinson. “Lo estoy controlando con pastillas, pero ya me está haciendo efecto. Por ejemplo en el ‘hablamiento’ se me nota mucho ya, me cuesta hablar. Yo siempre dije que el escritor ideal debería ser mudo y yo voy camino a eso, a medio camino”, planteó. Con su rebeldía de siempre, Rivera a sus 71 años continúa luchando contra una enfermedad diagnosticada en 2013, que no le ha impedido seguir escribiendo y abultando su exitoso catálogo que ha sido traducido a 22 idiomas. “Un día que no escriba es un día miserablemente perdido…. no puedo estar sin escribir, es como respirar”, expresó el poeta en conversación con CHV Noticias.