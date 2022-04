Este sábado se conoció del deceso de Leonel Sánchez, una de las figuras históricas de Universidad de Chile, a los 85 años, fallecimiento que ocurrió durante esta madrugada. En conversación con CHV Noticias, su hija Kathy expresó que desde la familia “estamos súper tristes, no lo esperábamos, fue todo muy rápido”. Además, relató que ex futbolista fue dado de alta el martes pasado tras haber estado hospitalizado, por lo que “sabíamos que venía mal, pero no pensamos que iba a ser tan luego”. “Está descansando, que es lo que importa, no lo podíamos retener más, pero tenemos una pena tremenda”, expresó.