La Policía de Investigaciones (PDI) indaga dos nuevas hipótesis en la muerte de la modelo brasileña, Nayara Vit. Si bien, en primera instancia, el fallecimiento fue calificado como suicido, hoy se investiga una caída accidental o un posible femicidio. Uno de los antecedentes claves para seguir investigando el fallecimiento de Nayara fue la denuncia que interpuso Oscar, su ex esposo y padre de su hija, por amenazas de muerte por parte de la actual pareja de la modelo, Rodrigo Del Valle. La denuncia dice lo siguiente: “siendo las 19:55 horas recibió una llamada telefónica contestó dicha llamada en la que una voz masculina lo increpó. Transcurridos unos minutos, recibió una nueva llamada del mismo número. La misma voz manifestó: ‘cuídate, porque donde te vea, te voy a matar’. Luego, recibió un nuevo llamado, que contestó, y nuevamente el mismo sujeto continuo con las agresiones verbales y amenazas de muerte”. El 7 de julio, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar estimó que no había delito y confirmó la decisión de no investigar la denuncia. Ese mismo día, horas después, la modelo murió. Amigas de la modelo aseguran no creer la hipótesis de suicidio. “Nunca se hubiese suicidado y dejado a la bebé”, recalcó Andrea Iglesias.