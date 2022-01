Fue lo más escuchado en Spotify en Chile durante el 2021. Matías Muñoz, de 19 años, es hoy el ídolo por excelencia y su particular historia se ha convertido en todo un fenómeno. Es de pocas entrevistas pero accedió por primera vez a contar detalles inéditos en conversación con CHV Noticias, donde conocimos detalles íntimos de cómo se convirtió en el número 1, acompañado de éxitos y polémicas hasta el día de hoy. La música ha sido su impulso para salir de la depresión que lo aqueja desde su adolescencia. “Es mi refugio, yo siempre he sido bastante depresivo en mis cosas. O vivía de la música o no sabía qué iba a pasar, hasta que me instalé en la música y espero seguir instalándome más. Pero soy bastante frío y seco pa’ mis cosas”, dice. Su forma de hablar, vestimenta, joyas, tatuajes y pasos de baile, fueron marcando la pauta y generando el sello de Marcianeke. Su canción Dímelo Ma acumula más de 36 millones de reproducciones en Spotify y eso le significó una ganancia de más de $117 millones, y tiene otras cuatro en el top. Pero los lujos lo han llevado a protagonizar excesos, ya que a sus fans les han llegado registros donde hay presencia de armas y drogas, sobre todo el famoso tussi. Pero el artista plantea que “no puedo vivir del qué dirán o si no mi carrera estaría muerta hace rato. A callar bocas con hechos que parándole los carros uno por uno”. En cuanto a su futuro, asegura que “todos los temas los saco sabiendo que van a ser únicos (…), mi fuerte es el perro, pero igual hay que sacar un trap o un reggaetón romántico”. Su próxima meta es sacar un disco y enfocarse en su presentación en Lollapalloza, y durante el verano espera seguir grabando. “Tengo recién 19 y en cinco años más espero estar bien. Los errores son para corregirlos”, sostiene.