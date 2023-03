Poder femenino sin límites: La historia de mujeres que rompen con los estigmas sociales

El fútbol, la construcción o manejar. Tres aspectos que alguna vez se creyó que eran exclusivamente para hombres y en el que las mujeres prácticamente no podían acercarse.

Afortunadamente, los tiempos, los gustos y la mentalidad han cambiado, aunque algunas tuvieron pésimas experiencias por querer entrar a estos mundos, donde algunos derechamente se creen los dueños.

Pero el poder femenino rompe todos los estigmas sociales y en CHV Noticias contamos la historia de mujeres que se involucraron en rubros “impensados” hace algunos años.

Relatora de pasión

Constanza “Coco” Stadella es relatora y ama con su vida el fútbol. De hecho, ya ha tenido el privilegio de narrar, entre otras competiciones, la Copa Libertadores Femenina.

Y de ese gusto de pequeña pasó a ser su pasión y profesión, pero sin antes llevarse varios cuestionamientos. ¿Por qué una mujer, estudiante, trabajadora o madre querría estar en un área históricamente de hombres? La respuesta fue: “¿Y por qué no?”.

Eso no es todo, cada semana se pone la camiseta y los zapatos y va a recrearse con su equipo en Santiago, corriendo y luchando cada pelota que le trae recuerdos de sus humildes comienzos.

La joven reconoce que “ahora recién hay padres que no le ven algo malo a esto, pero hasta hace unos años, mi generación, tuvo que vivir eso de que ‘el fútbol es para hombres’,’practica otro deporte'”.

“Espero que en un tiempo no muy lejano se siga acortando la brecha, para que en un tiempo más podamos abrir la cancha”, agrega.

Maestra de la vida

Deborah Rivas es una de las mujeres que desafían los estereotipos masculinos, esas que quieren emparejar la cancha y que saben hacer terminaciones e instalar cerámica, solamente por mencionar algunos aspectos.

Esta madre empezó en la construcción hace cinco años y se unió a Red Maestras, luego de pasar pésimos momentos con su marido en un matrimonio que ella misma definió como “maltratador”.

Pero ahora, Deborah admite estar “orgullosa de esto. Comencé netamente por un tema de dinero. Cuando me separé quedé a cargo de mis dos hijas menores y lo que ganaba en aseo no me alcanzaba”.

“El papá de mis hijas no cooperaba con pensión ni nada. Entonces dije ‘yo puedo y lo voy a hacer’. Y lo hice”, añade.

De mujeres para mujeres

También hay mujeres que, debido a malas experiencias, decidieron apoyar a otras en una de las tareas quizás más cuestionadas contra el género: manejar, esa misma en la que hay varios gritos y comentarios machistas e insólitos.

Autónomas es un coaching para reforzar el manejo que comenzó oficialmente el 8 de marzo del 2020 bajo un único concepto: De mujeres para mujeres.

Susana Miguez, una de las coach de este emprendimiento admite que “he escuchado demasiadas historias. Dentro de esas hay gritos de los propios profes, y estamos hablando de escuelas”.

“Me ha tocado llorar junto con ellas cuando te cuentan cosas muy sensibles. Hay que tener ese oído y esa calma para poder aconsejarlas dentro de tu propia experiencia”, revela.

Y así se pueden contar miles de historias de mujeres que han luchado por ganar espacios con apoyo de sus pares y a pesar de todo no se rinden.

Este 2023, el partido continúa y cada vez hay más niñas, jóvenes y adultas esperando salir a la cancha a luchar por sus derechos. Cada una de ellas tiene su propia historia.