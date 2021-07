Las primarias presidenciales dejaron a dos ganadores este domingo. Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Vamos) tienen dos historias poco convencionales para la política chilena y representan dos liderazgos que superaron a las encuestas y los pronósticos. Y aunque se trata de dos polos opuestos que esperan convertirse en el nuevo presidente de Chile, tienen factores en común es su biografía. Ambos representan una nueva generación política, nacieron después del Golpe Militar y no votaron en el plebiscito de 1988, porque no tenían edad para hacerlo. Además, no vienen de una familia de tradición política. Familiares, profesores y amigos cuentan detalles que los hacen únicos.