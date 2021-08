La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por los padres de una niña de 13 años en Puerto Montt, quien mediante redes sociales “funó” a tres compañeros de curso por abuso sexual, razón por la que fue sancionada por el Instituto Alemán, colegio al que asistía. “Fue realmente excepcional y reivindicatorio para todas las niñas. Para que todo este tipo de hechos no ocurra nunca más en ningún tipo de establecimiento educacional”, señaló el papá de la víctima a CHV Noticias. Fue el segundo semestre de 2019 cuando la niña comenzó a manifestar rechazo a asistir a clases, sin embargo, no fue hasta el año pasado – en plena pandemia – cuando le confesó a sus papás la situación. “Nos contó que no quería ir porque había sido violentada con actos de connotación sexual”, relató el familiar. Según detalla el fallo, la “funa” se considera “si se trata del relato personal de la supuesta víctima en las publicaciones. No es posible sostener que el relato pueda ser considerado una afectación al derecho a la honra de los sujetos denunciados, pues se trata de una experiencia de vida, de carácter privado, que la supuesta víctima ha decidido hacer pública por sus propias razones, y que se encuentra amparada por la libertad de expresión, sin que pueda limitarse esa declaración por el sólo derecho al buen nombre que le asiste a los aludidos, pues no son ofensivas respecto a ellos, sino que sólo dan cuenta de hechos que actualmente están siendo investigados”.