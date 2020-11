La noche del martes 3 de noviembre está marca en EE.UU. por la elección de su próximo presidente, cargo que puede ser nuevamente para Donal Trump o para el ex vicepresidente Joe Biden. Si bien es una elección que atrae la atención de gran parte del planeta, no es lo único que se definió en la jornada.

Parlamento dividido

En la disputa por obtener la mayoría de la Cámara Baja, los demócratas salen victoriosos, en tanto que la pelea por el Senado está más apretada, aunque ya hay una candidata victoriosa que marcó un hito en la historia política estadounidense.

Primera mujer trans en el Senado

Se trata de Sarah McBride, quien se convirtió en la primera mujer transgénero en el Senado. La activista de la diversidad sexual logró derrotar al republicano Steve Washintong en el estado de Delaware, generando entusiasmo en la comunidad LGBTQ.

“Mi nombre es Sarah McBride y soy una orgullosa transgénero estadounidense”, comenzó diciendo en su intervención tras la victoria: “¿Queremos ser una nación con una sola forma de amar, una sola forma de ser y una sola forma de vivir?”.

Despenalización de drogas

Oregon se convirtió en el primer estado en despenalizar drogas como cocaína y heroína. Antes la posesión de drogas duras se castigaba con cárcel, ahora será con una multa de US$ 100 o un tratamiento gratuito de rehabilitación. Pero además se legalizó el acceso a hongos alucinógenos con fines terapéuticos.

El triunfo del “squad”

El conocido “escuadrón” de las demócratas más progresistas renovaron sus escaños en el Congreso. Las cuatro congresistas, representantes de minorías, han sido el blanco de ataques de Donald Trump, quien las ha atacado con insultos misóginos. Aún así, las mujeres, Alexandria Ocasio-Cortez (ascendencia latina, Nueva York), Rashida Tlaib (Michigan) e Ilhan Omar (Minnesota), ambas musulmanas, y Ayanna Pressley (afroamericana, Massachussets), se impusieron en sus votaciones.

“En los EE.UU. el poder está en el pueblo, el presidente no decide si ha ganado una elección o no, él no es el indicado. Quien decide si se queda en el poder o no es la gente“, comenzó Ocasio-Cortez.

Un candidato electo fallecido

Mientras que este hombre, David Andahl, candidato republicano a la cámara de representantes de Dakota del Norte, salió electo parlamentario. El problema es que no podrá asumir, porque falleció en octubre a causa del coronavirus. Una consecuencia del voto anticipado.

No le alcanzó

Por otra parte, el rapero Kanye West, candidato a la Casa Blanca, también escribía su propia historia. Votó por él mismo, pero su sufragio no fue suficiente. El esposo de Kim Kardashian sacó 60 mil votos, cerca del 1%. Eso sí, en Twitter prometió que sería nuevamente candidato en 2024.