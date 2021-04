En los últimos días generó indignación la historia de don Ricardo Ramírez, quien a sus 81 años está obligado a seguir trabajando para subsistir junto a su esposa. Es que su caso representa una importante mayoría de chilenos que a pesar de estar jubilados se ven obligados a trabajar. Él viaja todos los días más de 100 km desde su casa para llegar al edificio donde cumple funciones de conserje durante la madrugada. “No alcanza el dinero que ganamos. Hay que pagar luz, agua, gas, todo eso. No nos alcanza. Tengo que estar yéndome como a las 3:30, 4 am para llegar a la hora a Viña, así que el sueño y el frío en el invierno, terrible”, relata el adulto mayor. Ricardo cambió su turno de la noche para cuidar a su esposa de 90 años durante el día. “En la noche paso pensando. Me da miedo. A veces yo quedo enferma y él se va. Yo me he caído y nadie me ve”, dice ella. “Me ofrecieron 2 millones de pesos y que me retirara, pero cómo con 26 años de servicio y van darme esa plata”, se cuestiona el hombre, que por ahora podrá estar en su casa gracias a una licencia médica. Desde la municipalidad de Quillota, en tanto, aseguran que lo ayudarán con su problema de audición y desde el Senama lo orientarán en cuanto a su retiro.