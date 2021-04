Juan Pablo Arce, a sus 66 años, denuncia que no le han pagado cerca de 50 licencias médicas, una situación que lo mantiene sin ingresos. “Perdí mi cuenta corriente, perdí mis tarjetas, perdí hasta mi mujer y perdí mi dignidad”, asegura. Hasta hace siete años se desempeñaba como conductor del Transantiago, hasta que un dolor de cabeza repentino dio a conocer un diagnóstico preocupante con cinco accidentes cerebrovasculares y un tumor. En un comienzo señala que el pago fue regular por dos años, pero luego esto empeoró junto a su estado físico y emocional. “Quiero que me paguen, no le estoy pidiendo nada regalado, estoy pidiendo mi plata”, dice. Para regularizar su situación le indicaron que debe apelar con certificados médicos que acrediten la evolución de sus patologías, ya que sus licencias fueron rechazadas cuando sus diagnósticos no fueron actualizados por su imposibilidad de desplazamiento. Y al consultar a la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), se mostraron dispuestos a aclarar la situación, pero hasta esta jornada no han dado una respuesta.