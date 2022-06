Hombre lleva más de 20 días desaparecido en Chillán: Amigos acusan que sufría violencia al interior de su hogar

Más de 20 días lleva desaparecido Alberto Troncoso, hombre de 45 años cuyo rastro se perdió el pasado sábado 4 de junio en Chillán, Región de Ñuble. Según relatan sus amigos, ese mismo día se comunicó con Wagner Ramírez, uno de sus mejores amigos y dueño del local en que trabaja. En ese llamado le aseguró que no se presentaría al día siguiente al trabajo y que estaba siendo víctima de agresiones en su hogar. “(Me dijo) que estaba siendo violentado por parte de su hijo más grande y su pareja, y me pedía las disculpas del caso por no poder ir a acompañarme al día siguiente”, indicó Ramírez. Sin embargo, Troncoso nunca más apareció y su celular figura apagado. Amigos apuntan a Yesenia Ruiz, pareja de Alberto, a quien la acusan de “poca preocupación”, ya que nunca dio aviso sobre la desaparición. “Tuvimos peleas familiares y eso está en el Juzgado, nada más”, indicó Ruiz en conversación con CHV Noticias.