Roberto del Carmen Velásquez Bustos, nació en 1960 y según un certificado del Registro Civil, murió 31 diciembre 1982. Pero no fue sino hasta el 2003 cuando se enteró de esto luego de acudir a un consultorio para revisar una herida que tenía en su dedo. En ese momento desconocía cómo y porqué registraba como fallecido, pero posteriormente el Registro Civil mediante un comunicado explicó que el proceso de “presunta muerte” fue iniciado en 1982 por quien fue su ex esposa, después que terminara su relación. Según contó, pidió ayuda legal gratuita pero no logró mucho. “La Corporación de Abogados me tuvo unos dos o tres años y al final después dijeron que no eran capaces irse en contra del Estado para hacer una contrademanda, me dijeron que el caso llegaba hasta ahí”. Intentó también con abogados particulares, pero el resultado fue el mismo. Roberto no puede hacer trámites ni renovar su carnet, ya que tiene uno que venció el 2006. Ahora, para revertir esto, deberá iniciar nuevo proceso judicial y dejar sin efecto la muerte presunta.