A días de que se cumplan los dos meses de la muerte de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, los dos sujetos que fueron indicados como los presuntos responsables quedaron en libertad, mientras que los tres detectives que acompañaron a la funcionaria en el operativo, están suspendidos de sus labores.

Un vuelco en el caso que ocurrió el pasado 4 de agosto debido a los resultados de pericias claves que contradicen la declaración de los uniformados. Una situación que llevó a que la Fiscalía iniciara una causa en su contra por supuesta obstrucción a la investigación y a que el FBI de Estados Unidos se sumara mediante indagatorias avanzadas.

Cabe recordar que la subinspectora Vivanco, mártir número 57 de la institución, participó de un operativo el pasado domingo 13 de junio en el límite de las comunas de La Granja y La Pintana, controlando a individuos que se trasladaban en un vehículo que correspondía con la descripción del auto involucrado en un homicidio la noche anterior, en Puente Alto.

En dicho contexto, se transparentó que la funcionaria de la Brigada de Homicidios no estaba con su chaleco antibalas al momento del suceso. Un proceso que según dijeron desde la PDI, se debió a que estaba participando en un operativo encubierto.

Los protocolos del operativo encubierto

Para esclarecer el accionar del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en los operativos encubiertos, CHV Noticias conversó con el ex subprefecto, ex oficial de Homicidios, ex jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua y ex jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Gilberto Opazo.

En específico, Opazo explicó que “la Policía de Investigaciones (PDI) cuando hace investigaciones, habitualmente lo hace de manera encubierta, sobre todo en investigaciones como ésta que es el caso del delito de homicidio”.

Indicó que se trata de una faceta relacionada con el levantamiento de información y datos, pero que “se hace de manera encubierta entre comillas”, ya que “en el único texto legal donde está descrita la figura del agente encubierto, es la Ley de Drogas”.

“En todas las especialidades de la PDI, se ha realizado trabajo de investigación policial en terreno o inteligencia humana, que es salir a buscar información a los lugares donde se necesita operar posteriormente. Por ejemplo, ir a verificar la existencia de un domicilio”, precisó el ex subprefecto.

En el caso específico de la subinspectora Vivanco, y de acuerdo a la información trascendida en medios y por autoridades, Opazo señaló que “yo entiendo que lo que los funcionarios estaban realizando era este levantamiento de información, trabajo en terreno para obtener antecedentes en relación a la información que ellos habían logrado levantar horas previas” en relación al asesinato acontecido en Puente Alto.

Uso de chaleco antibalas

Tal como lo dice el nombre, los operativos encubiertos son precisamente para que los uniformados pasen desapercibidos al momento de realizar sus funciones. Por tanto, “si ellos andaban haciendo este trabajo de levantamiento de información, por ejemplo, con un dueño de un almacén, no iban a entrar con un chaleco antibalas azul porque lo que menos querían hacer es que se supiera que eran detectives“, apuntó Opazo.

Pero en la situación de Vivanco existe una peculiaridad desconocida por el no uso de este elemento, más allá de la calidad del operativo ya que de acuerdo con los primeros antecedentes, la subinspectora habría intentado realizar un control de identidad a los dos individuos investigados.

Según la percepción de Opazo frente a los datos revelados, una probabilidad es que los funcionarios “luego de haber logrado identificar la patente del vehículo que habría participado en el homicidio que estaban investigando, finalmente se encuentran con el auto. No me queda claro si la idea original era seguirlo para ver dónde lo guardaban” u otro motivo.

Sin embargo, “lo más probable era haberlo seguido, y en ese contexto pudo haber pasado que los sujetos se dan cuenta de que venían siendo seguido a distancia, huyen, y tal vez ahí se produce el hecho en que los funcionarios deciden controlarlo“.

“Si ellos venían de este trabajo de obtención de información de manera encubierta para no develar su identidad como detective, tal vez no alcanzaron a ponerse los chalecos antibalas porque me imagino que sí los andaban trayendo”, concluye el ex jefe de Brigada de Homicidios Metropolitana.

Al ser consultado sobre el protocolo del uso de un arma de servicio por parte de los policías, Opazo planteó que dentro de sus años como uniformado, “uno de los procedimientos más riesgosos es detener vehículos en marcha. A partir de ahí, el protocolo como a uno le enseñan, eso se hace con arma desenfundada”.

Pero si en el caso de Vivanco, “alguien disparó del lado de los funcionarios, es porque debió haber habido una amenaza real. Tiendo a pensar que es porque el funcionario vio un arma en que alguien apuntó o hubo algún tipo de agresión“, precisando que todas son especulaciones ya que los detalles de lo acontecido “los desconozco”.

Un procedimiento que deberá ser esclarecido en la investigación que hasta la fecha se mantiene.

Residuos de nitrato

En el caso actual de la investigación de la subinspectora Vivanco, un informe reveló que uno de los funcionarios de la PDI que fue parte del operativo, en sus dos manos dio positivo a un eventual proceso de disparo tras encontrarse residuos de nitrato.

Al respecto el fiscal Christian Toledo, jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, apuntó que el uniformado “tuvo un proceso de disparo, estuvo cerca de un proceso de disparo o en contacto con elementos que son detectados por este análisis”.

En términos generales, el ex subprefecto explicó que la identificación de estos elementos, según su experiencia, no siempre está relacionada a un disparo ejecutado. “Los nitratos pueden ser incluso hasta el humo de un asado y los nitritos ya podrían ser más específicos a declaración, pero tampoco es indicativo de pólvora”.

“Lo que se debiera buscar en un peritaje moderno para poder presumir más o menos de manera certera de que los elementos hallados provienen de un proceso de disparo, son trazas metálicas. Si se encontraran plomo, bario, antimonio y cobre, podríamos estar hablando que se trata de un proceso de disparo. Pero si hablamos de nitrito o nitrato, podemos hablar de que el tipo incluso fumó un cigarrillo o hizo un asado”, apuntó.

Brigada de Homicidios

En el sitio web oficial de la Policía de Investigaciones describen que la Brigada de Homicidios depende directamente de la Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas, actualmente liderada por el inspector Juan Carlos Carrasco, quien fue el responsable de revelar que la funcionaria Vivanco no portaba su chaleco antibalas por el operativo encubierto.

Respecto a la función que deben realizar sus funcionarios, apuntan a la investigación de toda muerte sospechosa de criminalidad, sobre todo homicidios, parricidios, infanticidios y femicidios. Asimismo, deben dar cumplimiento a los decretos de tribunales y fiscalías, así como acudir a los sitios del suceso.

Por otro lado, sus funciones también involucran el asesoramiento a tribunales cuando sea requerido, tal como en situaciones de reconstitución de escenas o inspecciones oculares.

En la misma plataforma aclaran que los funcionarios de la PDI pueden identificarse con una vestimenta formal pero su placa visible, o mediante ropa corporativa reconocida por su chaqueta azul y pantalones color caqui. Elementos no utilizados por los policías en procedimientos encubiertos.

CHV Noticias envió una solicitud a la PDI para obtener información respecto a los procedimientos abordados en esta nota, pero al cierre de la misma no se obtuvo una respuesta por parte de la institución.