“Me sacaron toda la plata de la cuenta”, contó el comediante Paulo Iglesias al referirse al robo de los $370 mil que tenía guardados en su cuenta del BancoEstado. Por ello interpuso un reclamo formal a la entidad, y tras insistir dos veces, le respondieron que no se le restituirán los fondos ya que ello no entra dentro de la Ley de Fraudes. Una problemática que no es aislada según han reportado diversos clientes con sus cuentas, porque la legislación vigente desde el 2020, y que obliga a bancos a hacerse responsables en fraudes, no funciona tan bien como se espera. De acuerdo con expertos, esto lleva a que usuarios a inicien un proceso largo y engorroso que, posteriormente, los hace desistir. Mediante comunicado, BancoEstado informó que tras el llamado de CHV Noticias volvió a revisar el caso y restituyó los fondos a Paulo Iglesias.