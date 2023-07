Impunidad penal: El desamparo de las víctimas de delitos que sienten que la justicia no llega

Fueron víctimas de distintos delitos, no tienen recursos para pagar un abogado particular que los represente y consideran que la Fiscalía no defiende sus intereses. En el siguiente reportaje vamos a conocer los testimonios de quienes sienten que, en sus casos, la justicia no llega. Una de las soluciones que se ha planteado al respecto es crear una Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre este proyecto. El informe es de la periodista Alejandra González.