“Un vecino se estiró lo que más pudo y yo me estiré, pero igual no alcanzaba a tomar mi bebé. Lo que hice fue balancearlo un poco y lo logró agarrar por un pie”. Ese es el dramático momento que vivió Nicol Betancourt, madre que junto a su hijo de un mes de vida, quedaron atrapados en un incendio en su departamento en San Miguel. Solo la rápida reacción de los vecinos y conserjes los salvó de un fatal accidente, mediante una arriesgada maniobra desde el octavo piso. “Estaba durmiendo con mi bebé y cuando intentó salir, ya estaba el incendio en la sala. Lo que opté fue gritar ayuda por la ventana”, agrega a CHV Noticias. “La primera impresión mía fue el humo y ella con el bebé. Estaba demasiado desesperado, nervioso, aterrado. Quería convertirme en Superman para llegar allá”, cuenta Orlando Díaz, testigo que ayudó en la emergencia. Elías Neira, junto a un amigo, fue parte de esta acción, quien detalló cómo lograron sacar a la guagua del lugar. Finalmente, Nicol debe enfrentar lo más complejo del siniestro: No tiene un lugar donde vivir junto a su pequeño, por lo que necesita ayuda para poder recuperar todo lo perdido en este suceso.