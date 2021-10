En la madrugada del 14 de agosto de 2018 un gigantesco incendio consumió el hogar Santa Marta de Chiguayante en la Región del Biobío, lugar donde 42 adultas mayores dormían en el recinto, pero 10 mujeres de entre 71 y 101 años no pudieron ser evacuadas y murieron en el lugar. Más de tres años han pasado, las interrogantes continúan y aún no hay responsables por la tragedia. En cada aniversario, los familiares se reúnen en un memorial que construyeron en las afueras del recinto para recordarlas. Las abuelitas estaban en el centro de cuidados por decisión propia o de los familiares. Los registros muestran cómo compartían algunas clases de cocina, no obstante todo cambió con el incendio originado en un estufa, que se propagó rápidamente por la construcción de madera. Tras una investigación de Bomberos y Carabineros se estableció que la causa del siniestro fue accidental, sin embargo detectaron deficiencias en la instalación y mantención de la estufa a leña que estaba en el hogar.