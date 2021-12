En la madrugada del pasado 19 de noviembre, siete personas murieron de manera trágica en un incendio en la comuna de Cerro Navia. Este miércoles, los familiares de las víctimas acudieron al Servicio Médico Legal en busca de respuestas con respecto a cómo ocurrió, porque todavía no les entregan sus cuerpos, por lo cual no han podido cerrar el ciclo. Cenizas y algunos objetos son los únicos vestigios de quienes perdieron la vida en este dramático siniestro, que consumió la casa por completo. A la fecha aún no han podido despedir a sus seres queridos. Jacqueline, quien perdió a su madre, hermana y sobrina en este incendio, aseguró que “hemos estado yendo constantemente el servicio médico legal para saber qué pasa, pero no dan información, solo dicen que ‘no, que todavía no está listo’”, agregando que