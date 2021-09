Desde 2011, distintos jueces, entre ellos Mónica Jeldres, recorrieron Chile para verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en dependencias del Sename. Dos años más tarde, en 2013, salió a la luz el Informe Jeldres, una estremecedora investigación que reveló los brutales abusos que viven NNA en el Sename y los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread).”Nos encontramos con una realidad que nos golpeó bastante, una situación de extrema gravedad. Niños que consumían drogas al interior de las residencias, red de explotación sexual infantil, niñas pequeñas con cáncer cérvicouterino”, manifestó a CHV Noticias la jueza Jeldres. La situación descubierta en 2011, pero que fue pública en 2013 tras filtrarse en TVN, parece no enmendar su curso, incluso, hasta el día de hoy no hay responsables por las irregularidades que se cometen al interior de la institución. “Una niña dormía de pie para que no la abusaran”, reveló la jueza, quien también aseveró que “muchos niños sufren tortura al ser violados permanentemente y ser víctimas de una red de explotación sexual infantil”. A 10 años del Informe Jeldres la pregunta es la misma: ¿Quién protege a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país?