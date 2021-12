El presidente Sebastián Piñera invitó al mandatario electo, Gabriel Boric, a su última gira presidencial, en la cual participará en las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico. Al respecto, el diputado Jaime Naranjo (PS), en conversación con CHV Noticias, indicó que “Prosur se crea como un ente de presidentes de derecha para enfrentar a los gobiernos autoritarios de América Latina”. En la misma línea, manifestó que “sería una mala señal internacional que pudiera aparecer el presidente electo involucrado con mandatarios que tienen una clara orientación muy distinta a la que yo me imagino él va a tener en materia internacional (…) podría ir sólo a la Alianza del Pacífico y restarse de Prosur. No nos olvidemos que ahí participa el presidente de Brasil, es ir a meterse a un corral ajeno. A mí no me parece prudente, no sería una buena señal para lo que debiera ser la política internacional del presidente electo, Gabriel Boric”.