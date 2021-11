Tras las elecciones generales del 21 de noviembre, los movimientos dentro de los bloques políticos se tomaron la semana con el fin de sumarse a las campañas de los dos candidatos presidenciales: Gabriel Boric y José Antonio Kast. Pero además de esto, uno de los temas más comentados fue la sorpresa que causó la votación de Franco Parisi, quien logró quedarse en el tercer lugar de los comicios.

Todo esto fue abordado por Giorgio Jackson, coordinador político del comando de Boric en conversación con CHV Noticias. Además de referirse a la incorporación de Izkia Siches, ex presidenta del Colegio Médico, como jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, habló sobre los dichos de Daniel Jadue contra quienes votaron por Parisi en los comicios.

Sobre las declaraciones del alcalde de Recoleta, en que tildó de individualistas a los votantes de Parisi, el miembro de Revolución Democrática recordó que “el alcalde Jadue ayer reconoció su error respecto a las palabras que emitió en una conversación por su red social”.

Lee también: Parisi defendió a sus votantes tras críticas de Jadue: “No le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos”

Además de aquello, el diputado manifestó: “Creo que lo importante hoy día, más allá de esa declaración, son las propuestas. El cómo podemos recoger varias de las cosas que el electorado de Franco Parisi, las personas que fueron a votar por Franco Parisi, las motivó”.

Para hablar sobre las ideas que comparten con el candidato del Partido de la Gente, Giorgio Jackson recordó el proyecto de la disminución de la dieta parlamentaria con el objetivo de “terminar con los privilegios que hoy día existen en política”.

Al ser consultado por si las declaraciones de Jadue podrían significar que él no desee que Gabriel Boric gane la segunda vuelta, Jackson fue enfático. “A mí no me cabe ninguna duda de que no sólo todo Apruebo Dignidad, sino también todas las figuras que se han venido sumando durante esta última semana, que han venido a ampliar la base de apoyo de la candidatura de Gabriel Boric, quieren que gane”, señaló en conversación con CHV Noticias.

Lee también: “Nuestro rol es convocar y no juzgar”: Boric se desmarca de Jadue y afirma que escuchará a votantes de Parisi

“Queremos ganar porque lo que está en juego es muy grande (…) Obviamente que hay mucho en juego en esto que viene. Es jugarnos la posibilidad de que los cambios por los que Chile se ha venido movilizando, demandando, discutiendo, avancen o tengamos retrocesos“, añadió en la conversación, destacando que “creo que es mucho más importante las cosas que nos unen”.

Para finalizar con este tema, Giorgio Jackson aseguró que da por superado este tema, teniendo en cuenta de Jadue ya entregó sus declaraciones al respecto.

El ingreso de Paula Daza al comando de José Antonio Kast

Esta semana, Izkia Siches dejó la presidencia del Colegio Médico para unirse al comando de Gabriel Boric. Una nueva incorporación también llegó al de José Antonio Kast, pues Paula Daza, subsecretaria de Salud, se sumó a la campaña presidencial.

Lee también: Boric descarta conflicto con el PC y aclara: “No tengo tiempo para peleas políticas”

Al ser consultado sobre su opinión con respecto al ingreso de la autoridad de gobierno, que pidió tres semanas de permiso sin goce de sueldo, el parlamentario expresó sus críticas.

“Nos parece súper preocupante que una persona, al mismo tiempo, ocupe el cargo de subsecretaria (…) y que por otro lado esté haciendo campaña por una candidatura en segunda vuelta“, explicó el diputado en la entrevista.

Finalmente, quiso comparar lo que sucedió en ambos comandos. “Creo que lo prudente, como lo hizo por ejemplo la doctora Izkia Siches, fue renunciar al lugar en el que estaba. Ella dejó todo por un proyecto, lo dejó y por lo tanto pasó a asumir un rol de jefa de la campaña de Gabriel Boric”, reflexionó.