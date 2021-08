El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció su retorno a la política. Por primera vez, el ex secretario de Estado se someterá al escrutinio público: con un cupo independiente de Evópoli, por el pacto Chile Podemos Más, busca representar a la RM en la Cámara Alta.

“En la medida en que yo me he involucrado en el Ministerio de Salud, dos veces, uno empieza a sentir una responsabilidad por lo público”, comentó en conversación con CHV Noticias AM.

Uno de los objetivos del ex ministro para postular al Congreso es “tratar de poner un sentido de respuesta con un poquito más de urgencia a las necesidades ciudadanas”.

Según comentó, “tenemos una situación de pensiones extraordinariamente delicada para la gente que no tiene fondos en las AFP, sin ningún proyecto alternativo. No hay una conversación para avanzar rápido en una reforma del sistema de pensiones. La nueva presidenta del Senado cree que va a lograr reducir el toque de queda, pero qué pasa con la reforma de pensiones. ¿Cómo no vamos a tener una avance real en un tema que es urgente?”.

En ese sentido, el Dr. Mañalich manifestó que “la ciudadanía que no puede seguir aceptado que se demoren tantos años las reformas”.

Los desafíos para el Senado

El candidato al senador por la RM cree que “es un momento para derribar las barreras que nos dividen en la RM. La Plaza Italia es como el muro de Berlín: hay un Santiago Plaza Italia para abajo y otro Plaza Italia para arriba”.

“El fin de la división territorial, entre un Santiago oriente y poniente, es una oportunidad para decir pongamos una cuota de solidaridad para construir”, especificó.

En ese punto, el ex ministro recalcó: “Santiago no es Chile, pero la relevancia de la RM para todos el destino de todos compatriotas es gigantesco”.

Del mismo modo, Mañalich dijo que desde el Senado puede ayudar a “una estrategia de salud, de reforma a la salud, de acceso a medicamentos, protección y derechos. Yo puedo y debo ayudar”.

Por otro lado, respecto al problema de drogas, cree que “hay que poner estos temas en perspectiva de salud en el Congreso para legislar adecuadamente”.

Mañalich en el Minsal: “Me vi superado”

En la entrevista, el médico se refirió a su polémica salida del Ministerio de Salud.

En primera instancia, apuntó a que “dada la politización de la pandemia, que ocurrió en todo el mundo, y en Chile no fue la excepción. Ha sido un arma contra el gobierno y desde la esfera comunicacional, yo cometí un error muy grave: estar a cargo, de acuerdo a las atribuciones del Código Sanitario y el estado de excepción constitucional”.

“Fue un despropósito, o una falta de prudencia, estar al mismo tiempo viendo cómo vamos a traer el ventilador que estaba atrapado en la embajada y a las 6 de la mañana estar preparando un punto de prensa”, reveló.

Por lo mismo, el Dr. Mañalich cree que debió “separar el tema comunicacional del tema gestión” de la pandemia. “Me vi superado. Tuve que salir del Ministerio porque pensaba que me estaba transformando en una piedra en el zapato para la valoración de lo que estaba haciendo el gobierno”.