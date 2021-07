El ex ministro de Salud especificó que que se deben priorizar a las personas que aún no completan el proceso de inoculación. "Tenemos más de 2 millones de personas que debiendo haberse vacunado, no lo han hecho. Esas personas, quiéranlo o no, es cosa de días para que el SARS-CoV-2 variante Delta los alcance", declaró.