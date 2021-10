Luego de que Daniela Bonvallet, hija del fallecido Eduardo Bonvallet y actual concejala por la comuna de Ñuñoa, denunciara a su hermano de amenazas y acoso durante seis años, Jean Pierre Bonvallet salió a desmentir sus dichos.

Daniela realizó la denuncia durante la jornada de este martes a través de su cuenta de Twitter, red social a la que acudió para escribir que “he recibido amenazas, acoso, maltrato, amenazas de muerte y mucho más” y afirmó que “todo tiene un límite”.

A través capturas de pantalla, Daniela adjuntó los supuestos mails que le habría enviado su hermano, Jean Pierre Bonvallet, en las que aparecían las presuntas amenazas, además de calificativos como “mala persona”, “cínica asquerosa”, “infiel”.

La respuesta de Jean Pierre Bonvallet

Tras la denuncia, Jean Pierre Bonvallet, candidato a diputado por el distrito 8 en representación del Partido Republicano, fue consultado por CHV Noticias sobre los dichos de su hermana y negó que las denuncias sean reales.

Si bien explicó que no alcanzó a leer todos los dichos que emitió Daniela en Twitter, aseguró que los pantallazos publicados son de 2017, “cuando mi padre me dejó una orden de no firmar la casa, porque a él le quitaron la casa, lo echaron y terminó en un hotel”.

Según sus palabras, el conflicto comenzó cuando presentó su candidatura a diputado, pero la relación se habría quebrado años antes.

De acuerdo a sus declaraciones, él sí insultó a su hermana en alguna oportunidad y se arrepiente por ello, aunque admite que no entiende el actuar de Daniela. “Es de envidia”, sostuvo.

Con respecto a las supuestas amenazas de muerte, Jean Pierre aseguró que “lo único que dije fue que no se atreva a meterse más conmigo” y que con Daniela “no nos llevábamos mal, no nos llevábamos nomás porque nunca me he llevado yo con ella porque no me gusta su forma de ser con los hombres”.

Finalmente, comentó que “no tengo contacto y nunca más he hablado con ella. No sé su dirección de la casa, no sé su WhatsApp”.

Luego de la polémica, la cuenta de Twitter de Daniela Bonvallet fue eliminada de la red social y, al ser consultada por CHV Noticias sobre la denuncia hacia su hermano, Bonvallet dijo que no se referirá al tema y que su cuenta fue bajada.

Si bien durante este martes Daniela anunció que la información se encuentra en Fiscalía, Jean Pierre dice que evaluará si tomará acciones legales.