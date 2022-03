El pasado lunes, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo que presentó el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por lo que el general en retiro deberá declarar en la oficina de la ministra Rutherford sin la presencia de su abogado. En conversación con CHV Noticias, el diputado de Revolución Democrática y ex presidente de la comisión investigadora del fraude en el Ejercito, Jorge Brito, valoró la determinación del máximo tribunal. “Valoramos el espaldarazo que la Suprema le da a las diligencias de la ministra Romy Rutherford”, indicó. Asimismo, anunció un oficio contra el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, quien actualmente es miembro del Consejo de Defensa del Estado. “Él tiene que decidir si se querella eventualmente en contra del general (r) Martínez o no, para poder restituir al Fisco en caso de que se compruebe que hubo mal uso de los gastos asociados a viajes al extranjero. Entonces es una contradicción en sí misma, por eso vamos a oficiar al CDE para pedir que se inhabilite al señor Alberto Espina. No puede ser juez y parte, él tenía que controlar el buen uso de los recursos públicos”, afirmó.