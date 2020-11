Cerca de las ocho de la mañana en La Granja, Steffy Lavanderos esperaba un bus del transporte público junto a su madre y su hijo de 7 años. Fue en ese momento cuando un sujeto a bordo de un vehículo negro se acercó.

“Vemos que se baja un tipo del auto, con una pistola. Y de repente me doy vuelta y este tipo tenía a mi mamá agarrada. Y como mi mamá agarró su cartera, él la soltó y me agarró a mí“, detalla la víctima.

Pese a que opuso resistencia, dice haber estado aterrada. “Me tiró la cartera, y yo trataré agarrarlo. Él me agarró y me subió al auto. Como yo forcejeaba con ellos, fue y me pegó una patada en el pecho y ahí me botó del auto”, cuenta la afectada.

Lee también: Usan números extranjeros: Alerta por nueva estafa a través de WhatsApp

Según indican los vecinos de este sector, los asaltos ya se han vuelto habituales. “Todos los días es algo. Todos los días que asalto, que disparo… ningún respeto por nada”, señala uno de los habitantes de la comuna.

Frente a este tipo de situaciones, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, decidió presentar una carta a La Moneda para “exigir al presidente de la República una mayor dotación de Carabineros, mayor resguardo, mayor infraestructura de Carabineros para que puedan cumplir con su deber, con su obligación de darle protección a toda la comunidad”.

En el caso de Steffy, el haberse resistido al asalto pudo traer consecuencias, incluso, más graves. Es por eso que expertos insisten en que la víctima jamás debe oponerse.

“Ellos van a hacer lo que sea necesario cuando ya tomaron la decisión de cometer el delito. No importando si la persona va a resultar lesionada, o si la persona la tienen que tirar desde arriba del auto. Eso no es problema para ellos”, señala el consultor en seguridad, Coronel (R) Guillermo Benítez.

Lee también: Rompiendo un estereotipo: Estudio reveló que las mujeres prehistóricas cazaban grandes animales

En este caso, pese a no haber detenidos, Carabineros logró la recuperación del auto en que se movilizaban los asaltantes.

En tanto, Steffy se encuentra recuperándose de las lesiones provocadas tras el asalto, aunque asegura que el temor no se irá tan pronto, así como tampoco el trauma de su hijo de solo 7 años que vio cómo su madre era arrastrada por un grupo de delincuentes.