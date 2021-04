Hace un año un joven cayó de un decimosegundo piso y sobrevivió. Hoy junto a su familia están protagonizando una campaña que se ha viralizado en redes sociales para poder pagar la millonaria deuda que, de no costearla, no va poder someterse a una operación que es clave en su proceso de recuperación. Benjamín Díaz cuenta que “salí a fumarme un cigarro y me senté mal en una jardinera. Me senté mal y me fui para abajo desde un piso 12”. Todo ocurrió el 7 marzo de 2020. Estaba en una junta de trabajo cuando decidió sentarse en el balcón. “Antes de caer al piso directo caí en unos toldos y eso me ayudó”, afirmó. Fue trasladado a urgencias donde el diagnóstico para él en un principio no fue claro. Todo era confuso para este joven de 26 años, no así para su familia que tuvo que tomar decisiones. Ha tenido increíbles avances, los que se podrían perder si no se opera con urgencia. “Se me rompieron dos fierros de apoyo de la columna. Hay que cambiarlos y luego poner el soporte. Se me vienen más o menos dos operaciones, cuestión que no estoy pensando que vaya a salir mal”, relató Benjamín. Pero su esperanza se empaña por una deuda de $29 millones. Si no cumple, no podrá entrar a pabellón.