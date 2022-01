Las “rave” o fiestas de techno clandestinas parecen haber atraído la atención de muchos jóvenes luego de la pandemia. En estas instancias, han encontrado un sentido de pertenencia. Esto lo que asegura una madre desesperada que denuncia la venta ilegal de drogas, la falta de control y lo que es peor, la radical decisión de su hijo menor de edad que decidió abandonar su casa para asistir a estos eventos al aire libre, perdiendo comunicación con su familia por más de seis días. Hasta el día de hoy, no se sabe de su paradero. Patricia, la madre del menor, asegura que “sé que hay muchas mamás en mi misma situación. Me he metido a foros de niños perdidos”.