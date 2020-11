Con sólo 18 años, Tomás sacaba risas a carcajadas con su vitalidad e irreverencia. Pero exactamente hace un mes, su vida y la de su familia cambiaron para siempre.

Mientras se dirigía a un domicilio a hacer una entrega de Pedidos Ya, un vehículo lo impactó desde su costado izquierdo, arrastrándolo algunos metros y lanzándolo hacia una obra aledaña a la calle.

El brutal accidente ocurrido en Puerto Montt terminaría dejándolo en estado vegetal.

Francisco es el padre de Tomás. Asegura que el joven estuvo a punto de perder la vida, luego de dos semanas en riesgo vital. “Fue atropellado en el sector de Valle Volcanes por un conductor irresponsable que no tenía siquiera licencia de conducir“, asegura.

El autor del atropello fue detenido y formalizado por cuasidelito de lesiones graves. Tras la audiencia de formalización quedó en libertad.

En tanto, compañeros repartidores se manifestaron en Puerto Montt por un caso en que denuncian “abandono laboral”.

Junto a la dura batalla que ha significado la recuperación de Tomás, su familia tiene otra pelea: esta vez con la empresa de repartos Pedidos Ya. “El empleador no ha dado la cara, no se ha hecho responsable, no ha dado cumplimiento a varias normativas que por obligación debía tener”, agregó Francisco.

Mediante un comunicado la empresa señaló que “desde el primer momento nuestro equipo zonal ha estado en contacto con su familia“, además de asegurar que los trabajadores que prestan servicios a esta empresa “cuentan con seguros de accidentes”.

Francisco Paredes es el abogado querellante y asegura que este “fue un accidente laboral, no un accidente común”. “Tomás prestaba servicios bajo subordinación y dependencia para una empleadora que tiene nombre y apellido: PedidosYa SpA. Tiene RUT, domicilio, representante legal”, afirmó el querellante.

Sin embargo, tanto esta como la arista judicial del caso son temas secundarios para el padre de Tomás, quien hoy sólo espera que pueda salir adelante y superar el grave daño neurológico que generó el atropello.

