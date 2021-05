Matías Ortiz Román ya casi es un personaje famoso. Este joven se hizo viral por rifar los $500 mil que recibió por el Bono Clase Media 2021. “El primer motivo es hacer una ayuda a las personas que están participando. El segundo motivo es que esto lo veo como un negocio. Y el tercero es más que nada para hacerme conocido como persona y músico”, explica. Esta rifa contempla dos premios, uno de $500 mil y otro de $100 mil, cada número cuesta 3.000 mil pesos y los vende por internet o a sus vecinos. El sorteo será el 7 de junio. Sin embargo, hay quienes creen que este joven no está haciendo lo correcto considerando el fin de este beneficio estatal en medio de la pandemia.”Las críticas no las pesco, el dinero es mi propiedad. Hago lo que yo quiero dentro del marco de la ley”, añade Matías. Hasta ahora ha vendido 60 números y no tiene tope. Argumenta además que todo es legal porque las bases del sorteo están respaldadas ante una notaría de San Fernando. Pero en nuestro país, las rifas están autorizadas si se realizan por personas jurídicas o si estas están destinadas a la beneficiencia.