A contar de las 14:30 horas de este martes comenzará la sesión en la que se discutirá y votará en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que permite realizar un nuevo retiro de los fondos de pensiones.

La iniciativa requiere de un mínimo de 93 votos para ser aprobada, esto quiere decir que se necesitan al menos 12 respaldos del oficialismo, sumados a todos los de la oposición para que la reforma tenga luz verde y pase al Senado.

En la previa del debate, el diputado del PS Juan Luis Castro señaló en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “ha sido bastante tormentoso todo este proceso, pero yo tengo bastante confianza porque, además de los votos de la oposición, ya sabemos que contamos con esos votos necesarios para llegar a 93 y así poder dar el paso que estamos buscando de hace muchos meses”.

El parlamentario recalcó que un nuevo retiro se hace necesario debido al “endeudamiento” que ha tenido la población, apuntando a que “estamos convencidos de que el IFE Universal, que ha sido una ayuda no gracias al gobierno, sino que a la presión que ejerció la oposición, tampoco alcanza para todos los sectores”.

Consultado sobre los motivos para tener la confianza de que estarán los votos necesarios, Castro indicó que “creo que el gobierno está muy débil porque ya carece de autoridad moral para ejercer una influencia, cuando hemos sabido de ministros y autoridades que han hecho uso de este retiro, a pesar de tener una convicción, desde el principio y no de ahora, de estar en contra por miles de razones que ellos esgrimen”.

“Incluso, Sebastián Sichel curiosamente guarda un silencio que es un misterio y da pie a una duda razonable de no desmentir con claridad si lo usó o no. Es el líder de la coalición de gobierno y no es que haya tenido un rol secundario en el cuarto retiro. Ha sido taxativo y hecho muchos emplazamientos a sus propios parlamentarios, diciendo incluso que no contarán con su apoyo aquellos que estén con el cuarto retiro”, señaló el legislador.

Respecto a su opinión sobre los retiros ejercidos por diversas autoridades como la ex subsecretaria Martorell o el actual ministro de Hacienda, el diputado socialista dijo que “lo mínimo que se pide es que se haga lo que se dice”.

“Es lo mismo que alguien dijera, con legítima razón, que está en contra del aborto y después sabemos, si la ley se aprueba, que aplicó una interrupción del embarazo con su pareja. Eso es una inconsecuencia”.

La sesión en la que se discutirá el proyecto durará aproximadamente cinco horas, por lo que se espera que la votación sea cerca de las 19:30 horas.