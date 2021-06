“Esto tampoco es una cruzada contra el Poder Judicial o la Corte Suprema. Si yo soy miembro, son mis superiores y siguen siéndolo. Pero tengo un derecho”, argumenta Fernán Rioseco, juez viñamarino que clama por la tuición de su hijo. “Desde que él era chiquitito, siempre acordamos un cuidado compartido”, y así asegura que había funcionado hasta ahora. De acuerdo a la ley, el cuidado compartido de un menor debe ser acordado por padre y madre, no impuesto por un juez. Él trabaja en Viña del Mar y la madre de su hijo en Santiago. El menor no podía tener 2 casas ni 2 colegios, por eso Fernán presentó una demanda de cuidado personal. “Gané en primera instancia, la Corte de Apelaciones confirmó ese fallo, y por un recurso de casación que interpuso la madre, la Sala que ve estos asuntos decide acogerlo e invertir todo lo que había ocurrido hasta ese momento, radicando el cuidado personal a su madre”. De esa manera, el año y 8 meses que su hijo llevaba con él, pasaba a quedar reducido a una visita cada 15 días. “Las razones que da la Corte son súper estereotipadas. Son sesgos de género claramente, o sea un modelo tradicional de familia que no está acorde a los tiempos”, dice. Por ello y aduciendo a estas razones, decidió demandar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.