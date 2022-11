Katherine Salosny se confiesa sobre el abuso de su padre y habla de su libro: “Sentí que era necesario”

La comunicadora, presentadora de televisión y actriz nacional, Katherine Salosny, acaba de lanzar su libro El abuso no es un espectáculo, en el que aborda el infierno que sufrió, tanto ella como su hermana, con su padre.

En conversación con CHV Noticias, y desde su restaurant en Tunquén, Salosny se sinceró sobre el abuso que vivió por parte de su progenitor.

“Este libre ha estado en mi cabeza por muchos años, por mi historia, por lo que uno ha ido aprendiendo, por ser mujer y por el abuso en general del que nosotras somos víctimas”, comentó.

La comunicadora se refirió a la importancia que tuvo el movimiento Me Too, el estallido social, el feminismo y Las Tesis para tener el valor que hablar de lo sucedido.

“Ahí yo dije ‘ya, es el momento’ y necesitaba sacar y hablar de esto”, comentó y confesó que se sometió a una terapia de psicoanálisis, algo que fue fundamental para escribir el libro junto a la periodista Gabriel García Bustos, proceso que tomó cerca de dos años.

“Tenía que pedirle permiso a mi mamá y a mi hermana, evidentemente”, recordó. “Sentí que era necesario llevarlo a cabo”, recalcó.

El abuso no es un espectáculo

Con respecto al título de su libro, Katherine explicó que “en la época de farándula dura, en 2005 estaba el proceso judicial de mi padre, cuando fuimos a declarar, pero todo esto se supone que es secreto, hermético (…) fue muy violento”.

“Un día voy llegando a la radio en la que trabajaba, me fui caminando, doy la vuelta y veo un montón de cámaras, micrófonos y periodistas que se me vienen encima (…) unas preguntas de violencia y de ignorancia brutales, ese ha sido uno de los peores abusos que yo he vivido”, comentó.

Luego de ese episodio, Salosny escribió una carta que tituló como “El abuso no es un espectáculo”.

La condena de su padre

Tras declarar junto a su hermana y su madre, el padre de Salosny estuvo durante un tiempo en la cárcel. Sin embargo, “la condena no fue todo lo que hubiésemos querido”.

“Hoy ha cambiado un poco más la ley, en aquellos tiempo no era tan así”, expresó. “Mi padre, rubio, ojos azules, hablaba cuatro idiomas… los jueces hombres”, insistió.

La verdad a su madre y aceptar el abuso

Hasta que llegó el momento de declarar, la madre de la animadora de televisión no sabía lo que había ocurrido. “Para ella fue muy difícil enfrentar todo”, detalló.

“No solo lo mío, si no que todo lo que se nos venía, todo lo de mi hermana, lo que ella misma sufrió”, explicó.

Sobre por qué no le contó antes a su madre, Salosny sostuvo que “primero necesitaba elaborarlo yo, porque el ser víctima de abuso es muy devastador en la vida de las personas y te fragmenta”. “La elaboración a través del psicoanálisis fue fundamental para primero yo enfrentarlo (…), no quería ver la verdad, no quería entender que lo que a mí me había pasado fue un abuso realmente”.

Katherine confiesa que se demoró “muchos años” en aceptar que había sido abusada y que, al hacerlo, recurrió a José Andrés Murillo, de la Fundación para la confianza.

“Fue algo súper importante (ingresar a la fundación), son mis héroes contemporáneos”, reveló.

Mira la entrevista completa: